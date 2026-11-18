В Архангельской области возбуждено уголовное дело об убийстве пожилой пациентки одной из местных больниц. Под арест помещен реаниматолог Северодвинской городской больницы.

Как уточняет региональное управление Следственного комитета России в своем официальном "Макс"-канале, реаниматолог ошибочно констатировал смерть женщины и направил ее в больничный морг. Однако там выяснилось, что пациентка жива и подает признаки жизни. Сотрудники морга сообщили об этом медикам. Завотделения отправил реаниматолога разобраться и оказать помощь. Однако врач, испугавшись наказания за ошибочную констатацию смерти, сделал "ожившей" пациентке летальную инъекцию.

Возбуждено уголовное дело об убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Реаниматолог арестован. Расследование продолжается.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств убийства в Архангельской области, сообщается в "Макс"-канале ведомства.

В Министерстве здравоохранения Архангельской области рассказали ТАСС, что ситуация находится на контроле ведомства. Региональный Минздрав обещает оказать следствию максимальное содействие для объективного расследования и привлечения виновных лиц к ответственности.

Подробности ужасающей истории приводит Baza. Как заявил каналу юрист реаниматолога, врач действовал по медицинскому протоколу. Пациентка, по утверждению адвоката, находилась в крайне тяжелом состоянии, ее смерть наступила естественным образом, а прямой связи между введением препарата и гибелью женщины нет.

По сведениям Baza, арестованный успел проработать реаниматологом всего два года: аккредитацию по специальности "Анестезиология-реаниматология" мужчина получил только в 2023 году. Утверждается, что после смерти пожилой пациентки медик продолжал работать в больнице до самого ареста.

РЕН ТВ сообщает, что на больницу в Северодвинске, где разыгралась эта драма, уже неоднократно жаловались родственники пациентов, также лечебное учреждение оказывалось в поле зрения правоохранительных органов. Некая женщина рассказала, что потеряла в этой больнице двух родственников, причем ее отца сначала отказывались госпитализировать. Другая женщина обвиняет медиков больницы в игнорировании просьб отменить ее дяде препарат, после которого мужчине становилось хуже — через несколько дней после госпитализации он умер.