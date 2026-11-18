Русская классика в исполнении китайского ансамбля. Владимира Путина на торжественном приёме встретили музыкой Чайковского из балета "Щелкунчик", известного во всем мире. Здесь каждому лидеру подобрали свою музыку. Трампу играли неофициальный гимн США - песню "Прекрасная Америка". А вот кадры встречи лидеров России, США и Китая перед церемонией фотографирования: Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки. И коротко пообщались, как принято говорить, на ногах.

Путин и Трамп встали рядом с Си Цзиньпином и его супругой. А по левую руку от российского президента расположился лидер Вьетнама. Всего в Шэньчжэнь прибыли главы 21 государства, входящих в АТЭС.

Председатель КНР вечером провел торжественный прием, куда были приглашены почетные гости. На протокольную съёмку во время тоста попала и российская делегация. Ранее лидеры России и Китая встречались за завтраком. Можно оценить вид из окна в этот момент. Прошла и официальная встреча с участием делегаций - кстати, именно здесь в четверг могут состояться трехсторонние переговоры Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Но сначала лидеры общались в двустороннем формате.

"Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превысил отметку в 200 миллиардов - это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году она будет не только продемонстрирована еще раз, но и, наоборот, больше того, покажет хорошую динамику роста нашего товарооборота", - отметил Путин.

Двусторонние переговоры лидеров России и Китая шли более двух часов.

Также Владимир Путин принял участие в сессии Делового форума АТЭС и вспомнил 2012 год, когда саммит проходил во Владивостоке. Тогда эксперты строили прогнозы, что в будущем страны Азии покажут сильный рост.

"Однако тогда мы не могли даже предполагать, что реальность превзойдет самые смелые наши прогнозы в 2012 году. Произошел, без преувеличения, тектонический сдвиг. Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты. На АТЭС приходится более 60 процентов мирового ВВП и 36 процентов населения, 50 процентов мировой торговли товарами и 35 процентов торговли услугами", - сказал российский лидер.

Изменить эти тенденции страны Запада уже не в состоянии.

"Практика показала, что прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, в значительной степени утратили свое устрашающее воздействие. Да, санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны. Пример тому - провалившиеся попытки изолировать и нашу страну Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер. Однако наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политике достойно прошла через все эти испытания", - добавил Путин.

Глава государства обратил внимание, что за последние 30 лет страны Азии "совершили гигантский прыжок вперед". Например, Шэньчжэнь несколько десятилетий назад был рыбацкой деревней. А теперь для гостей саммита здесь устроили технологическое шоу. Роботы танцевали, угощали мороженым и развлекали детей. И устраивали поединки в клетке.

И в мировом технологическом спарринге Западу удерживать превосходство все сложнее, если он уже не проиграл. А в основе всего лежит научная база. Путин в Шэньчжэне посетил Совместный университет российского МГУ и Пекинского политеха. Здесь обучается 5 тысяч студентов из России и Китая. Затем президент посетил выставку, где показаны разработки университета. Вот, например, Путину показывают робота, который складывает одежду и может выполнять около 50 операций по дому. Или другое российско китайское ноу-хау - это пиксель для дисплеев размером с атом. Российско-китайскому университету в Шэньчжэне уже 10 лет.

На саммите президент проводит и ряд двусторонних переговоров или непродолжительных встреч "на ногах". Среди лидеров, с которыми беседовал Владимир Путин, президенты Вьетнама, Индонезии и премьер-министр Таиланда.