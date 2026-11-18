В китайском Шэньчжэне уже полным ходом идут встречи лидеров, а коллективный Запад застрял на первых двух стадиях принятия неизбежного: отрицание и гнев. В англосаксонских медия - недоумение. И, как следствие, паника.

"В Китае происходит нечто очень опасное. И это дает представление о том самом новом мире, который является для нас угрозой. Президента России в Шэньчжэне встречала восторженная толпа. А завтра Путин сядет за стол переговоров с президентом США и китайским диктатором Си Цзиньпином, чтобы обсудить мировые дела. Только они втроем, большие братья, словно они правители всего нашего мира. Мне непонятно, почему Путин вообще будет сидеть за одним столом с Си и Трампом", - возмущается Эндрю Болт, ведущий News24.

Австралийскому комментатору заочно отвечают польские коллеги. Они сделали в своем эфире открытие - Россия, оказывается, великая ядерная держава: "С точки зрения Путина эта встреча - отличная возможность. Она показывает, что Россия находится на одном уровне с США и Китаем".

Европейцы с таким усердием старались дистанцироваться от России, что сами оказались в изоляции. И теперь им только и остается, что заочно подсматривать, подсчитывать рукопожатия и разгадывать каждый жест.

"В саммите участвует 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона. Вспомните, что было всего несколько лет назад, когда началась спецоперация. Россия в каком-то смысле была изгоем на мировой арене. А теперь Владимир Путин встречается на крупном международном мероприятии с лидерами двух крупнейших экономик мира", - пишет Guardian.

Пока Россия на равных общается с ведущими мировыми державами, представители коллективного Запада с серьезными лицами внимают запросам киевского клоуна: снова отсыпать ему денег и оружия. По итогам очередной сходки "Рамштайн" 15 западных стран объявили о новых пакетах военной помощи. Видимо, в благодарность за террористические атаки, которыми похвастался главарь режима. Министр обороны Германии настолько обрадовался ударам по гражданским объектам России, что в нацистском угаре умудрился назвать глупыми заявления замглавы Пентагона Элбриджа Колби, который осудил налеты на российский тыл.

"В то время как общественное внимание сосредоточено на зрелищности глубоких ударов, призванных причинить боль российскому населению, наша оценка заключается в том, что такие удары по гражданской инфраструктуре лишь укрепили решимость гражданского общества России и не были эффективными. И они не способствуют сдерживанию продвижения России на линии фронта", - сказал Колби.

"Критиковать удары по России, направленные на уничтожение стратегических объектов и объектов двойного назначения, это, на мой взгляд, довольно глупо. Вместо этого нам следует, скорее, критиковать и обсуждать удары, которые каждую ночь и каждый день наносятся по инфраструктуре Украины. Это своего рода терроризм, и нам следует говорить прежде всего об этом, а не о законных и легитимных ударах по территории России", - возразил Борис Писториус.

Брюссель намерен выделить Украине еще 45 миллиардов евро на следующий год. Это сверх одобренного 90-миллиардного кредита. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен грозит Москве 22-м пакетом санкций. Его центральным элементом станет запрет российским военным на въезд в ЕС. Ранее глава евродипломатии Каллас открыто напросилась на тюремный срок, предложив украсть данные об участниках СВО, раз хранятся они в цифровом формате. Евробюрократке с замашками уголовницы невдомек: многим военнослужащим и так запрещен выезд за границу. А некоторым, в зависимости от степени доступа к гостайне и секретным сведениям, еще и несколько лет после увольнения. Чтобы узнать эту информацию, не нужно совершать преступление, она есть в открытом доступе.