Развитие дорожной сети в регионах стало одной из тем сегодняшнего заседания правительства.
Как сообщил премьер министр Михаил Мишустин, Донецкой народной республике и Запорожской области будет выделено более 25 миллиардов рублей. Средства помогут ускорить строительство обхода Мариуполя, а также отремонтировать участки трассы "Новороссия".
Обсудили и повышение качества медицинской помощи. Речь шла о программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Сейчас 2 миллиона рублей в качестве подъемных получают врачи и 1 миллион рублей фельдшеры на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Арктической зоне и в новых регионах. Аналогичные меры поддержки решено распространить на приграничные области.
"Потребность в кадрах для организаций здравоохранения есть и в Белгородской, Брянской, Курской областях. Поэтому правительством принято решение расширить на эти три субъекта повышенные выплаты для земских врачей и среднего медицинского персонала. При условии, что они будут трудиться на селе, в посёлках городского типа либо в городах, где проживают до 50 тысяч человек. Предусмотрели на такие цели в проекте федерального бюджета на три следующих года свыше 440 млн рублей. Рассчитываем, что благодаря этой мере в здравоохранение приграничных областей станет привлекаться более 100 сотрудников ежегодно, что, как следствие, поможет улучшить качество обслуживания населения в этих регионах", - сказал Мишустин.