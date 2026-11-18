Развитие дорожной сети в регионах стало одной из тем сегодняшнего заседания правительства.

Как сообщил премьер министр Михаил Мишустин, Донецкой народной республике и Запорожской области будет выделено более 25 миллиардов рублей. Средства помогут ускорить строительство обхода Мариуполя, а также отремонтировать участки трассы "Новороссия".

Обсудили и повышение качества медицинской помощи. Речь шла о программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Сейчас 2 миллиона рублей в качестве подъемных получают врачи и 1 миллион рублей фельдшеры на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Арктической зоне и в новых регионах. Аналогичные меры поддержки решено распространить на приграничные области.