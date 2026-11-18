Португалия не может передать Украине дополнительные истребители F-16. Об этом объявил в среду, 18 ноября, португальский министр иностранных дел Паулу Ранжел.

Как пояснил дипломат во время визита в Киев, указанные самолеты "крайне необходимы для защиты воздушного пространства Португалии", поэтому поделиться с украинской армией страна не может.

При этом Ранжел попытался подсластить пилюлю, допустив поставки киевскому режиму оборудования для F-16 или организацию тренировок украинских пилотов. Однако, уточнил португальский министр, прежде "нужно посмотреть на бюджет Министерства обороны" (цитаты по ТАСС).

Незадолго до этого издание Steigan писало, что партия истребителей F-16 могла так и не добраться из Норвегии до Украины, несмотря на обещания норвежского правительства передать их еще в июле 2024 года. Изначально предполагалось, что два истребителя прошли ремонт и применяются для обучения пилотов ВСУ, еще четыре самолета нуждались в серьезном ремонте. Весной глава норвежского Минобороны Туре Саннвика утверждал, что часть F-16 подготовят к передаче к августу, еще четыре — к 2027 году. Но точно неизвестно, какова судьба и местонахождение этих истребителей .

Между тем Франция призывает европейцев не скупиться и раскошелиться на оружие для киевского режима. По словам французского министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, Европе будет дешевле финансировать продолжение конфликта на Украине, чем соглашаться на "капитуляцию" Киева и отвечать за ее последствия.

Однако не всех членов ЕС это убеждает. НАТО и Евросоюзу так у не удалось уговорить Испанию и Грецию передать Украине ракеты-перехватчики для американских систем противовоздушной обороны Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет.