Клиническое применение вакцины от рака толстой кишки "Онкопепт" началось в России. Об этом рассказал в среду, 18 ноября, заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Игорь Борисевич.

Как уточнил представитель ФМБА, вакцина на основе неоантигенов раковых клеток у конкретного пациента "разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение". Идет набор пациентов.

Борисевич рассказал также, что МРНК-вакцина для лечения глиобластомы находится на этапе экспертизы — документы, необходимые для получения разрешения на клиническое применение, переданы в Министерство здравоохранения.

Накануне директор НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих Минздрава России Сергей Ачкасов рассказал РИА Новости, что специалисты центра занимаются разработкой мРНК-препаратов против рака толстой кишки вместе с ведущими онкоцентрами страны и уже сделаны первые важные шаги в этом направлении. Ачкасов напомнил, что именно колоректальный рак входит в число лидеров по заболеваемости и смертности среди злокачественных опухолей как в мире, так и в России.

Тем временем научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первый пациент, получивший российскую онковакцину, завершил лечение — у него в течение четырех месяцев не выявлено новообразований. Однако эксперты подчеркивают: говорить о победе над раком преждевременно. Важно доказать эффективность и безопасность препарата и самого метода на широкой когорте пациентов, а также оценить отдаленную безрецидивную выживаемость.