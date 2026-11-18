Политики в странах Европы резко изменили отношение к мирным переговорам с Россией. На это указал в среду, 18 ноября, депутат Европарламента, член фракции "Патриоты за Европу" Тьерри Мариани.

Как напомнил европарламентарий, в последние несколько лет европейские политики в большинстве своем расценивали попытки выстраивать диалог с Москвой как предательство. Однако ситуация переменилась.

Теперь, по выражению Мариани, "те же самые люди в Брюсселе бегают в поисках места за столом переговоров", однако "с удивлением обнаруживают, что их там никто не ждет". В частности, попытки европейских политиков выбить себе место на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби провалились.

Политик подчеркнул опасность антироссийских шагов Евросоюза и неразумность попыток задействовать такие аргументы, как "оружие большей дальности действия, размещение европейских войск на Украине, переход к военной экономике", сообщает РИА Новости.

Тем временем, как отмечают источники Politico, в Европе встревожены встречами президента России Владимира Путина с лидерами Соединенных Штатов и Китая. На саммите АТЭС в Шэньчжэне главы государств уже пообщались попарно, запланирована и трехсторонняя встреча. Европейцы боятся, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин устроят "Ялту 2.0" и решат будущую систему безопасности региона без участия европейцев.