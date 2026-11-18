Поклонники GTA (Grand Theft Auto) застыли в ожидании: 19 ноября выходит шестая серия одной из самых известных в мире видеоигр. Геймеры во многих странах мира берут отпуска и больничные, чтобы не отрываться от новинки. Российские фанаты GTA задаются вопросом, не помешает ли им геополитическая обстановка насладиться любимой игрой.

Вице-спикер Государственной думы Вячеслав Даванков признался, что и ему не чужды такие развлечения на досуге: "С сыном договорились, что поиграем вместе, как только появится время". Парламентарий выразил надежду на то, что блокировать проект никто не станет, тем более что GTA приобрела особый статус и перестала быть просто очередной видеоигрой, сообщает "Газета.ру".

Однако общественник Виталий Бородин выразил мнение, что детям нужно ограничить доступ к GTA VI из-за пропаганды насилия и криминального образа жизни. Как заявил Бородин Zvezdanews, подобные развлечения способны негативно повлиять на неокрепшую детскую психику и привести к деформации ценностей.

Российские власти не предпринимали никаких действий по запрету или ограничению доступа к GTA – как для всех граждан, так и для детей в частности. В отношении этой видеоигры действуют те же требования законодательства, что и для другого контента.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов в интервью "Подъему" заявил, что каждый россиянин вправе самостоятельно решать, что смотреть и во что играть, если это не нарушает законодательство, а к заявлениям общественников можно вовсе не прислушиваться.

Между тем эксперт Народного фронта Виктория Рашина объяснила, можно ли законно взять выходной ради того, чтобы наиграться вдоволь в новую видеоигру. Эксперт рассказала в комментарии ТАСС, что можно воспользоваться дополнительным днем отдыха в предусмотренных законом случаях — если прежде сотрудника привлекали к работе в выходной или нерабочий праздничный день. Есть опция оформления краткосрочного отпуска без сохранения заработной платы, но это требует наличия уважительной причины. Впрочем, отметила Рашина, работодатели зачастую идут навстречу просьбам работников и предоставляют такой неоплачиваемый день отдыха.