ИИ-инструменты, разработанные в Москве, помогают врачам в других российских регионах, рассказал АГН "Москва" врач-рентгенолог Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Илья Логвинов.

"Отдельно хочу отметить важность того, что Москва делится своими разработками и накопленным опытом с регионами благодаря платформе "МосМедИИ". Это очень важная работа, ведь благодаря такому обмену современные технологии становятся доступнее для медицинских организаций по всей стране, а врачи получают новые инструменты, которые помогают им в ежедневной практике", – сказал Логвинов.

По его словам, искусственный интеллект – это только инструмент для помощи врачу-рентгенологу.

"Сам ИИ не описывает исследования, а только указывает на участок, на который врачу необходимо обратить внимание. Далее врач, основываясь на своем опыте и анализируя архивные исследования и анамнез, выставляет дифференциальный ряд для данной патологии", – добавил Логвинов.

Он отметил, что производительность работы врача при использовании ИИ повышается: меньше приходится напрягать зрение при поиске кальцинатов и других мелких изменений.

"По моему мнению, ИИ-помощник совершенствуется изо дня в день, но полностью заменить врача он не сможет. ИИ будет оставаться нашим помощником для поиска патологий, в результате чего будет повышаться производительность и снижаться вероятность пропусков", – заключил Логвинов.