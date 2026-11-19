Эксперты сходятся во мнении, что результаты переговоров Путина, Си и Трампа важны не только для России, Китая и США - в той или иной степени это коснется всех государств. Какое значение будет иметь саммит лидеров трех держав в глобальной повестке?

На вопросы ведущего программы "События. 25-й час" Алексея Фролова ответил Сергей Лузянин, профессор Высшей школы экономики.

"Сравнение с "Ялтой" – совершенно не точное. Здесь нет безумной Европы, которая вредит и ведет себя совершенно безобразно на украинском треке. Все три лидера – самодостаточны, за каждым – совокупная национальная мощь", - отметил он.

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