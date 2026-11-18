Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в течение среды, 18 ноября, 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, с 8 20 20 часов по московскому времени вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Военный эксперт Виталий Киселев рассказал ТАСС, что с беспилотниками укронацистам помогают западные спонсоры: "Сегодня западные страны, такие как Англия, Франция, Германия, десятками тысяч дают разных моделей им беспилотников. Сборки происходят сейчас в Польше, в Румынии, в Прибалтике, в Германии".

Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема написал в соцсетях, что решение европейских политиков выделить Киеву дополнительные средства на закупку дронов может привести к эскалации конфликта, хотя на публику Евросоюз уверяет в стремлении к мирному урегулированию.