Армения не стремится стать членом Североатлантического альянса. В этом заверил в среду, 18 ноября, глава армянского правительства Никол Пашинян.

Политик подтвердил, что "мы начали процесс вступления в Европейский союз", но подчеркнул, что "у нас, в нашей политике, нет решения о том, что мы вступим в НАТО или вообще ставили такую задачу" (цитаты по РИА Новости).

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ЕС больше не является исключительно экономическим союзом и обещает "довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс, в чем-то хуже, чем НАТО".

При этом Армения принимала участие в командно-штабных учениях стран НАТО, которые стартовали в Грузии на территории Совместного учебно-оценочного центра (JTEC) в Крцаниси. Их целью было названо обучение многонациональных подразделений планированию и проведению кризисных операций.