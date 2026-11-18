Бактерия Klebsiella pneumoniae, устойчивая к антибиотикам, стремительно распространяется в больницах европейских стран. Об этом говорится в отчетах Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Как пишет Politico, эксперты оценивают прирост числа случаев инфицирования этой супербактерией в 72%, причем летальность варьируется от 40 до 70%. Как правило, Klebsiella pneumoniae поражает дыхательную систему и легкие, но способна негативно воздействовать и на состояние других органов.

Представитель ECDC Кристиан Гиске назвал устойчивость этого микроорганизма к антибиотикам серьезной угрозой для здравоохранения. По словам эксперта, борьба с Klebsiella pneumoniae пока идет труднее, чем противостояние с метициллинрезистентным золотистым стафилококком

The I Paper обвиняет в происходящем Украину, которая превратилась в "идеальный инкубатор для развития опасных инфекций, так называемых супербактерий". Микробиолог из Киевского института молекулярной биологии и генетики Елена Мосинец призналась в комментарии изданию, что ситуацию в стране усугубляет острейшая нехватка денег и лекарств.

Врач общей практики Елена Павлова выразила мнение в интервью NEWS.ru, что пандемия по сценарию COVID-19 из-за супербактерии Klebsiella pneumoniae маловероятна, поскольку передается она лишь контактным путем.