Зонд "Вояджер-1" после 50 лет полета удалился от Земли на один световой день. Таким образом, он стал первым объектом, сделанным человеком, который улетел так далеко.

Космический аппарат сейчас находится на расстоянии около 26 миллиардов километров и, по данным NASA, вошел в межзвездное пространство. Запасы электроэнергии у него постепенно заканчиваются, поэтому ученым приходится отключать отдельные приборы.

Впрочем, "Вояджер" пока продолжает измерения и успешно передает данные об отдаленных уголках Солнечной системы.