В Москве сохраняется типичная для предзимья неустойчивая погода с колебаниями температуры около нуля, мокрым снегом, гололедицей и последующим кратковременным потеплением. Об этом рассказали в среду, 18 ноября, в Гидрометцентре России.

Как уточняет Гидрометцентр на своем официальном сайте, в четверг, 19 ноября, прогнозируется потепление до четырех-шести градусов выше нуля. Выпавший снег будет таять, к вечеру снежный покров останется только на крайнем северо-востоке Московской области.

В последний рабочий день недели термометры покажут три-пять градусов тепла, днем обойдется преимущественно без осадков. Снег в пределах Московского региона должен окончательно растаять…

В выходные сначала пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а затем похолодает: в ночь на воскресенье прогнозируется до минус четырех градусов, днем может выпасть еще немного снега. Аналогичная погода сохранится и в понедельник, 23 ноября, с дневной температурой около нуля.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал в комментарии "360.ru", что неделя выдастся аномально теплой для середины ноября и "поздней осенней погоды". При этом обойдется "без всякого намека на переход в зиму".

При этом столичный департамент транспорта напомнил в своем "Макс"-канале, что в таких погодных условиях ездить на летней резине уже опасно — выезжать на дороги, не "переобув" автомобили в зимнюю резину, не следует. Водителям также напоминают, что из-за осадков и короткого светового дня видимость может ухудшиться.