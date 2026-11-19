По словам бывшего пресс‑секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, крупные города Украины вступают в зиму в условиях крайне ограниченного доступа к электроэнергии. Она добавила, что в таких городах как Киев, Харьков и Днепропетровск свет сможет появляться лишь на 2–3 часа в сутки. Разрыв между тем, о чём заявляют власти, и тем, с чем ежедневно сталкиваются граждане, становится всё заметнее, подчеркнула Мендель.



Поводом для её заявления послужил видеоролик блогера из Днепропетровска. Автор видео эмоционально описал хаотичные отключения — графики фактически не работают, электричество пропадает без предупреждения и возвращается лишь на пару часов.



Утром 17 ноября городская администрация Днепропетровска подтвердила масштаб проблем. Из‑за отключения тяговых подстанций в городе полностью прекратили работу метро, трамваи и троллейбусы. В Минобороны РФ тем временем сообщили, что ночью была поражена электроподстанция ПС‑330, обеспечивавшая электроснабжение объектов военно‑промышленного комплекса и военных структур ВСУ.