Вооружённые силы Украины в ночь на 19 ноября нанесли очередной удар по Крымскому мосту. Движение по переправе временно остановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, все ответственные службы находятся на местах, специалисты оценивают причинённый ущерб.



Аксёнов призвал граждан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные данные, а также пообещал публиковать новые сведения по мере их поступления.



Это уже третья атака на мост за неделю. Первый удар пришёлся на 16 ноября. Вторая атака произошла 17 ноября. В Кремле заверили, что объект обязательно восстановят и сделают надёжнее.



Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что удары по Крыму могут быть связаны с предстоящей встречей лидеров России, США и Китая.