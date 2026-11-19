В китайском Шэньчжене в разгаре второй день работы 33-го саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Владимир Путин появился в фойе незадолго до начала пленарного заседания. Его встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры России и Китая приветствовали друг друга и пожали руки.
Состоялась традиционная церемония фотографирования. Примечательно, что российский лидер встал по правую руку от главы КНР, а американский президент Дональд Трамп - по левую. В Центре международных обменов с докладами выступил каждый участник форума. Владимир Путин в своей речи высоко оценил председательство Китая, обозначил приоритеты экономического взаимодействия России со странами региона, а также рассказал о росте товарооборота и развитии транспортных коридоров.
"Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно усиливает свой экономический потенциал. В этих целях продолжаем осуществлять у себя в стране фундаментальные реформы, совершенствовать промышленную базу, технологические возможности, контролировать инфляцию. Мы кардинально изменили структуру внутренней экономики России. В приоритетном порядке развиваем передовые отрасли – цифровые технологии, искусственный интеллект, атомную энергетику. Как результат, за три последних года ВВП России в реальном выражении вырос более чем на 10 процентов, и по паритету покупательной способности наша страна уверенно входит в число ведущих экономик мира", - отметил Путин.