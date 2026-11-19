В китайском Шэньчжене в разгаре второй день работы 33-го саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Владимир Путин появился в фойе незадолго до начала пленарного заседания. Его встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры России и Китая приветствовали друг друга и пожали руки.

Состоялась традиционная церемония фотографирования. Примечательно, что российский лидер встал по правую руку от главы КНР, а американский президент Дональд Трамп - по левую. В Центре международных обменов с докладами выступил каждый участник форума. Владимир Путин в своей речи высоко оценил председательство Китая, обозначил приоритеты экономического взаимодействия России со странами региона, а также рассказал о росте товарооборота и развитии транспортных коридоров.