В Шэньчжэне состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Как ранее сообщал пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков, главы государств могут обменяться мнениями по текущим вопросам, в том числе украинской и иранской проблематике.

В начале встречи Трамп заявил, что встреча с Путиным может принести "много замечательного". "Я думаю, из этого может выйти много замечательного, или, по крайней мере, начаться", - сказал он (цитата по РИА Новости). Трамп также назвал Путина своим другом и сказал, что рад его видеть.

А одним из главных событий дня станут исторические переговоры лидеров России, Китая и США. Они пройдут в резиденции Си Цзиньпина и начнутся в половину десятого утра по Москве.