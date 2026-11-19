Унылый и неблагодарный. Всеобщий раздражитель. Западные СМИ зачитываются мемуарами Джо Байдена, особенно удивили журналистов отзывы об Украине и Владимире Зеленском. В котором Соединенные Штаты в период президентства Байдена души не чаяли. Над книгой откровенно посмеиваются

Не очень понятно, что там должна пообещать Америка Джо Байдену. Газеты в Америке со снисходительной иронией отмечают, что старик сентиментально нахваливает себя, каким он парнем был, довольно беззубо покусывает Трампа. Но главное открытие – ни Украина, ни Зеленский симпатии у Байдена не вызывали.

В личном общении Зеленский оказался неприятным типом. Работать с ним было трудно, а что касается благодарности – так не его это свойство. Вообще. Вспомните знаменитую встречу уже с Трампом в Белом доме.

А что поменялось за те годы, что Америка и Европа науськивали Украину на Россию и развивали в стране демократию? Тот же бесконечный сериал с коррупционными историями, где главными героями теперь выступают люди из ближайшего окружения Зеленского.

Интересный фрагмент, где Байден вспоминает о телефонном разговоре с президентом России Путиным за три месяца до начала СВО. Так вот - Владимир Путин, по мнению писателя, говорил загадками. А сам Байден был предельно ясен. Вообще-то российский лидер отличается точными и выверенными формулировками, принять их за загадки может только слабоумный. А вот экс-президенту США ясность никогда не была свойственна.

Журналисты, общавшиеся с Джо Байденом еще в период президентства Барака Обамы, вспоминают, что его когнитивные способности и тогда вызвали озабоченность.

Книжка "Пообещай мне, Америка" в Штатах стоит 40 долларов. Но самое интересное вы уже узнали. Главным образом о Джо Байдене. У которого в действительности все не так, как на самом деле.