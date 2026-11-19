Великобритания передаст Украине более тысячи ударных беспилотников большой дальности для ударов вглубь территории России.

Отмечается, что эти БПЛА смогут "носить удары по объектам военного производства и другим целям далеко за линией фронта", говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Энди Бернэма.

Поставки беспилотников войдут в новый пакет военной помощи стоимостью 260 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, ради Украины Лондон намерен наладить производство и поставки морских, логистических и разведывательных беспилотников.