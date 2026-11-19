Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби досрочно покинул заседание контактной группы по Украине в Брюсселе.

Чиновник раскритиковал удары ВСУ вглубь России. Про его словам, подобные действия украинской армии не способствуют завершению конфликта, пишет Telegraph.

После критики Колби досрочно покинул мероприятие, не став слушать секретный доклад министра обороны Украины Евгения Хмары о ходе боевых действий.

Немецкие источники выразили опасение, что администрация президента США Дональда Трампа встала на сторону России в украинском конфликте.

Ранее стало известно, что республиканцы грозятся заблокировать помощь Украине в новом законопроекте об оборонной политике.