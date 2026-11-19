Юлия Пересильд перестала скрывать супруга. Известная актриса появилась на премьере вместе с оператором Михаилом Милашиным.

Накануне, 18 ноября, в Колонном зале Дома Союзов состоялась премьера многосерийного фильма "Тайный город". На мероприятии отметилось множество знаменитостей: Андрей Мерзликин, Тина Канделаки, Денис Шведов, Сабина Ахмедова, Иван Охлобыстин, Кирилл Кяро, Игорь Верник, Иван Добронравов, Иван Янковский и Диана Пожарская, Юрий Колокольников и многие другие.

Однако особое внимание привлекла Юлия Пересильд. Актриса появилась на премьере с супругом, оператором Михаилом Милашиным. В Сети особо наблюдательные комментаторы высказали мнение, что муж актрисы очень похож на актера Джона Траволту.

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Отметим, что об их романе стали ходить слухи еще год назад. Он чуть старше и известен по таким проектам, как "Елки-3", "Лед", "Сто лет тому вперед". В 2024 году Милашин стал лауреатом национальной кинопремии "Ника".

Примечательно, что ранее Милашин был женат на внучке Арчила Гомиашвили - того самого Остапа Бендера. Ходят слухи, что Пересильд увела его из семьи с двумя детьми.

Весной 2025 года стало известно, что актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались. Что стало причиной разрыва, неизвестно. Однако в близком окружении уверяют, что всему виной плотные рабочие графики актеров.

Однако самыми продолжительными были отношения Юлии Пересильд с режиссером Алексеем Учителем. Они были вместе более десяти лет. У пары есть дочери Анна и Мария.

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