Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС завершилась.

Она продлилась меньше часа, передает корреспондент ТАСС. О завершении встречи сообщил пресс-пул Белого дома.

Никаких совместных заявлений Путина и Трампа после беседы не прозвучало.

Кортеж американского лидера выехал с площадки саммита АТЭС к месту встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и трехсторонних переговоров России, США и КНР.

В последний раз Путин и Трамп встречались очно 15 августа 2025 года в Анкоридже.