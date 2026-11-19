Валерия Чекалина, более известная как блогер Лерчек, впервые после помилования и отмены всех ограничений вышла в прямой эфир, чтобы пообщаться с поклонниками. Она рассказала, что сейчас еще находится дома — клиника в Китае ждет поступления средств на счета, после чего Лера сможет вылететь.

Кроме того, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Чекалина рассказала, что уже обсудила с возлюбленным, аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини, возможные неблагоприятные исходы. Едва сдерживая слезы, Валерия призналась, что не хочет быть обузой для семьи в случае, если что-то пойдет не так.

"Могут быть последствия неприятные в виде того, что можно остаться овощем. Я сразу сказала Луису, что если такое произойдет, я не хочу жить и быть овощем. Я не хочу, чтобы ко мне приходили дети и я была такая. Я в завещании всё это укажу", - подчеркнула Лерчек.

Поклонники поинтересовались, когда влюбленные официально оформят отношения. "Нужно подумать, когда будет хороший момент", - ушел от ответа Луис. Валерия немедленно отреагировала, сказав, что "хорошего момента" можно ждать вечность. "Если все узнают, это уже не сюрприз, неинтересно... Скоро", - туманно высказался о свадьбе возлюбленный Чекалиной.

Ранее Владимир Путин помиловал Лерчек, освободив ее от наказания. В июле этого года Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей за границу.

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