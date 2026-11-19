В китайском Шэньчжене началась поистине историческая трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Переговоры, за которыми следит весь мир, проходят в резиденции Си Цзиньпина и, как ожидается, продлятся не менее часа.

Ранее Владимир Путин встретился на полях саммита АТЭС с американским лидером Дональдом Трампом. Они обменялись рукопожатием и несколькими репликами. Трамп дважды повторил, что рад видеть Путина.

Наш президент не стал делать каких-либо заявлений в открытой части двусторонних переговоров. Беседа продолжалась около 40 минут за закрытыми дверями. Это первая встреча глав России и США с момента саммита в Анкоридже, прошедшего в августе 2025 года.

Как сообщил помощник президента Ушаков, президенты обсудили украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений.