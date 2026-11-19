Сергей Соседов скончался 23 сентября во время рабочей поездки в Нерюнгри. 30 сентября с музыкальным критиком простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

На погосте журналисты шоу Андрея Малахова заметили загадочную девушку с ребенком на руках. Позже удалось выяснить, что ее зовут Анна. Предположительно, темноволосая красавица — последняя любовь Сергея Соседова. У девушки есть совсем маленький сын Федор.

Когда корреспонденты шоу "МАЛАХОВ" подошли к Анне, она отказалась общаться в эфире и убежала. На 40-й день после смерти Соседова журналисты увидели на могиле венок "От Анны и Феденьки". Недавно девушка снова появилась на кладбище, в тот день батюшка отслужил панихиду у могилы Сергея.

Операторам канала "Россия" удалось снять лицо Анны. Она оказалась настоящей красавицей. На вид ей не больше 35 лет. Давать какие-либо комментарии девушка снова отказалась.

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Гости же в студии Малахова уверены, что у красавицы была связь с Соседовым. Некоторые предположили, что мальчик — сын музыкального критика.

Сергей при жизни часто говорил, что жалеет об одном — что он так и не стал папой. В молодости у него было несколько романов, но они ни к чему не привели.

При этом ни друзья Сосоедова, ни его родные ничего не знают про загадочную Анну. Но они уверяют, что никто бы не отказался от Феди, если бы он действительно был сыном музыкального критика.