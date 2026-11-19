В четверг в китайском Шэньчжене стартует главное политическое событие года - первая в истории трёхсторонняя встреча лидеров России, КНР и США. Как отмечают в нашей пресс-службе, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп планируют общаться около часа, но реальных ограничений нет. Перед этим российский президент провёл двусторонние переговоры с главой Белого дома и выступил на пленарном заседании саммита АТЭС.

Двусторонняя встреча российского и американского лидеров - кадры, которые всегда разбирают по секундам. Президент США с ходу задал переговорам дружеский тон.

Американский лидер идет к российскому коллеге с заранее протянутой для приветствия рукой. Ладонь повернута вверх. На языке жестов это демонстрация открытости. Оба делают шаг навстречу друг другу. Они виделись буквально накануне, но снова теплое, длительное рукопожатие. С Путиным Трамп не применяет свой фирменный прием по перетягиванию руки. Кроме стандартного "рад видеть", еще что-то шепчет на ухо собеседнику. Тот в ответ смеется.

Владимир Путин пожимает руку госсекретарю США и министру финансов. Некоторые члены нашей делегации хорошо знакомы американскому лидеру. В кулуарах он поприветствовал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и отметил, что тот отлично справляется со своей работой.

Российские участники встречи - глава МИДа Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев.

Это первая личная встреча двух лидеров спустя год и три месяца после российского-американского саммита в Анкоридже. Она продлилась почти час. В Кремле сообщили: обсудили украинский конфликт, который стал основной темой повестки, и вопросы двусторонних отношений.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, глава государства со встречи с Трампом вышел в отличном настроении. Совместных заявлений для прессы не последовало. Впереди обоих ждал ещё насыщенный переговорами день.

Двусторонняя встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина - сразу после переговоров с Владимиром Путиным. Китай последовательно выступает против антироссийских санкций как инструмента давления, придерживается концепции дипломатического урегулирования украинского конфликта и не раз предлагал мирные инициативы.

Исторический саммит лидеров России, США и КНР задолго до начала стал главной темой мировой прессы. Место встречи - государственная резиденция "Цилинь Шаньчжуан". Название - в честь мифического "китайского единорога", символа долговечности и благополучия.

П-образный стол, за которым ранее сидели Владимир Путин и Си Цзиньпин, а также члены делегаций, заменили на круглый. Видимо, так, чтобы никто не оказался во главе, а все были на равных.

Сам факт встречи "Большой тройки", как западные СМИ в приступах панической атаки окрестили этот саммит, уникален. Россию хоть и вычеркнули из списка угроз нацбезопасности США, но по факту раскрученный маховик санкций против нашей страны пока никто не остановил.

Китай также официально значится угрозой и геополитическим соперником Штатов. Поэтому никаких невероятных ожиданий от трехсторонних переговоров изначально не было, подчеркивали в Кремле. Скорее, здоровый прагматизм. Хорошо уже то, что лидеры трех ядерных держав при всех существующих разногласиях общаются и обмениваются мнениями по вопросам, от которых зависят судьбы всего мира.

Форум АТЭС в условиях вызовов для мировой экономики и ее стабильности должен задавать объединительный тон, заявил Владимир Путин на пленарном заседании.

Развитие транспортных артерий - от восточного полигона российских железных дорог до коридора Север-Юг и Севморпути - открывает для нашей страны новые перспективы для сотрудничества.

В США хорошо понимают, что эта часть света - один из локомотивов глобального развития с огромным экономическим потенциалом. Здесь сосредоточены быстроразвивающиеся рынки. Именно администрация Трампа сместила фокус внимания с Европы на Азию. У США и Китая немало точек соприкосновения, главное – торговля, но и разногласий хватает. И все это в полной мере проявилось и на форуме АТЭС. Заявляя о необходимости повсеместного внедрения технологий искусственного интеллекта, Пекин выступает за создание нормативной базы или рамок для ИИ. Дональд Трамп категорически не согласен.

В саммите АТЭС принимают участие представители 21 государства. Европейцы за происходящим наблюдает со страхом. Шэньчжэнь показал альтернативу европейской бюрократии и политике ограничений, а также расставил по местам лидеров и аутсайдеров.