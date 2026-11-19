Крупный пожар тушили этой ночью в Цунтинском районе Дагестана. Там пламя охватило семь домов и здание школы.

Из-за сложного рельефа существовала опасность распространения огня. На место оперативно прибыли больше 30 сотрудников МЧС и единиц спецтехники, им активно помогали и местные жители.

К этому часу открытое горение ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают. Как сообщил глава республики, пока идёт ремонт школы, дети будут учиться в соседнем населённом пункте.