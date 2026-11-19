В Москве готовятся к выставке под названием "Государева дорога. Путешествия и церемонии императорского двора". Как сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях, она стартует в апреле на ВДНХ.

Экспозиция расскажет о парадных и дорожных выездах императорского двора и об истории российского коневодства. На ней представят свыше 700 экспонатов. Среди них, к примеру, историческая карета Екатерины II, предметы, которые монархи брали с собой в путешествия, современная копия Большой Императорской короны.

Мэр подчеркнул: экспозиция станет масштабным выставочным проектом, организованным Москвой вместе с Государственным Эрмитажем.