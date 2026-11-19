В Москве наградили победителей и лауреатов Всероссийской премии "Больше, чем путешествия". Она направлена на поддержку лучших инициатив в сфере молодёжного и познавательного туризма.

Торжественная церемония прошла в историческом здании Рижского вокзала. На одной площадке собрались почти 500 человек - финалисты, эксперты, гости.

Наградами отметили 35 победителей из 22 регионов. Обладателем главной стал волонтёрский отряд Нижегородского технического университета. Его преподаватели и студенты организуют бесплатные научно-популярные экскурсии для молодёжи, знакомят школьников с предприятиями, лабораториями и инженерными профессиями.