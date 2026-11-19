Уникальный проект, объединивший науку, искусство и цифровые технологии. В Москве открылась интерактивная выставка "Культурный код". Экспозиция, созданная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, это уникальная возможность поучаствовать в эксперименте, увидеть и понять, как человек и искусственный интеллект создают общий язык в творчестве.

Впервые зритель оказывается внутри нейронной сети, может стать соавтором произведения. И ответить для себя на вопрос - кто на самом деле является его создателем.

"Лично для себя я хочу сказать, что все, что сгружено в искусственный интеллект, сделано людьми и все это перекликается в названии и в целом в идее проекта, что это наш культурный код. Потому что все смыслы, все данные, все отношения, все строчки, которые были когда-либо созданы, написаны человеком, - именно на этом основывается вся генерация любой машины", - отметил Георгий Гребенюк, генеральный директор ООО "ГИИК".