К тому, что сообщения за секунды доходят через интернет, конечно, все давно привыкли. Но как связаться с человеком, если нет никакой сети –вопрос современной реальности. Десятиклассник Владислав Шумейко из Находки буквально "изобрел" на него ответ.

"Я сделал технологию "айр пин", она работает на нескольких других технологиях и особом маршрутизаторе. Телефоны сканируют область вокруг себя и находят ваш телефон в пределах зоны, я соединяюсь по каналу с вами и передаю сообщение или файл", - пояснил Владислав Шумейко, член-корреспондент Российского молодежного Политехнического общества.

Идея создать мессенджер, который будет работать без интернета, появилась, когда на большом образовательном мероприятии из-за блокировок Владислав просто не мог связаться со своими коллегами. 8 месяцев почти круглосуточной работы и вот в телефоне, и в ноутбуке – готовое уникальное приложение.

"Основная фишка - это общение, конечно. Но я его сделал более обширным, так как несколько способов можно. И без интернета, и деловая переписка", - отметил Владислав Шумейко.

Разработка может заменить сразу несколько приложений. Здесь и привычный мессенджер, где можно отправлять голосовые сообщения, видео, фото, ставить реакции, есть деловая почта, можно слушать музыку и даже изучать иностранные языки. Например, китайский.

"Ну вот, например, подсказки, что это вот похоже на человека. Можно прослушать...Вот тональность - все она показывает", - отметил Владислав Шумейко.

Приложение первым делом опробовал дома. Затем подключилась команда тестировщиков. И недавно технология получила признание на международном форуме в Китае. Среди 800 участников из 27 стран Владислав вошел в двадцатку лучших.

"Мне кажется, это был шок, потому что я не ожидал что-либо получить по итогам форума. Это всегда как лотерея", - сказал он.

Сейчас Владислав планирует совершенствовать приложение. Тем временем разработкой уже интересуются большие российские компании. Сейчас передавать сообщения без интернета приложение может пока на расстоянии до километра. Но, по словам разработчика, оно уже будет актуально, например, для туристических групп, и на массовых мероприятиях, где бывает перегружена сеть, или даже в небольших населенных пунктах, где в принципе отсутствует связь.