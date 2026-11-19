В 2017 году малоизвестный актер Тимур Еремеев заявил на популярном телешоу, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. Дочь актера – Карина Мишулина – с этим не согласилась.

Она настояла на проведении сразу нескольких ДНК-тестов, но все они лишь подтвердили: Спартак Мишулин — отец Тимура. В новом интервью Еремеев высказал мнение, что не жалеет о таком общественном резонансе и даже вынес положительный опыт из этой ситуации.

"Так случилось. Это тоже опыт. Я многое вынес оттуда. Я сейчас не о карьере говорю, а в принципе о человеческом опыте, о понимании, как все устроено, как могут люди переворачиваться, какие люди бывают непростые, неоднозначные или даже двуличные", - отметил актер.

Несмотря на то, что с тех пор прошло много времени, выяснилось, что Карина Мишулина так и не признала Тимура Еремеева своим братом. Артист прямо сказал, что с сестрой не общается. "Я заблокирован везде", - коротко сообщил Тимур в программе "Откройте, Давид!".

При этом Еремеев в очередной раз подчеркнул, что своим признанием не пытался посягнуть на наследство отца или как-то заработать на громкой фамилии. "Я не планировал трансформироваться из Тимура Еремеева в Тимура Мишулина. Вообще никогда! Тем более на тот момент я уже что-то нащупывал в своей профессии, уже где-то снялся, были роли", - рассказал Еремеев.

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