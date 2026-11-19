Принц Гарри страшно злится на старшего брата Уильяма. Герцог Сассекский убеждён, что будущий король намеренно мешает его попыткам примириться с отцом, настраивает Карла III против Меган Маркл и способствует их изоляции от семейных торжеств.

Как сообщает RadarOnline, Гарри был сильно расстроен тем, что его не пригласили на недавнее празднование 78-летия короля, а также на мероприятия, посвящённые Дню поминовения павших. Ситуация осложняется тем, что Сассекские в сентябре вернулись в Великобританию вместе с детьми — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Герцог надеялся, что переезд поможет ему восстановить отношения с родственниками и вновь сблизиться с королевской семьёй.

"Гарри всё больше убеждается в том, что Уильям и другие советники дворца намеренно настраивают короля Карла против него и препятствуют его продолжающимся попыткам примириться с королевской семьёй", — заявил источник, близкий к младшему сыну монарха.

По словам инсайдеров, напряжённость усилилась после того, как появились сообщения о том, что в июле Карл III устроил частный приём для семьи Сассекских в своей резиденции Хайгроув. Эта встреча вселила в Гарри надежду на то, что в отношениях с отцом наконец наметился значительный прогресс. Герцог считал, что их многолетний конфликт постепенно начинает разрешаться. Однако последующие события заставили его усомниться в этом.

Как рассказали источники во дворце, первоначальный оптимизм Гарри постепенно исчез после того, как выяснилось, что его семья не приглашена на частное празднование дня рождения Карла III в Кларенс-хаусе. Сассекские также не получили приглашения на традиционное рождественское празднование королевской семьи в резиденции Сандрингем.