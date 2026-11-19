ВС России минувшей ночью нанесли удары по объектам энергетики и портовой инфраструктуры Украины.

Были поражены две электроподстанции в Одесской области: ПС-110 "Каролино" в Каролино-Бугаз и ПС-110 в Белгород-Днестровском. Они обеспечивали работу портовой инфраструктуры и логистических центров региона.

Также ВС России ударили по электроподстанции ПС-330 "Сумы Северная" в Сумах и по объектам инфраструктуры в порту Черноморск, предназначенные для хранения ГСМ ВСУ. Еще этой ночью военные атаковали сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы двойного назначения.

Все удары были нанесены с помощью беспилотников, уточнили в Минобороны России.

Ранее ВС России поразили судно, доставлявшее в порт Южный грузы для ВСУ.