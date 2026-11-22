Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили визит в Индии. В Сети до сих пор обсуждают поведение принцессы во время поездки. Многие ставят Кэтрин в пример Меган Маркл, ведь принцесса не старалась завоевать внимание и любовь публики, напротив, она сама старалась подарить заботу окружающим ее людям. Кейт проявила искреннее сочувствие и заботу, взяв за руку молодую мать, которая пережила потерю одной из своих новорождённых дочерей-близнецов.

Принцесса Кэтрин посетила родильный госпиталь Нароcджи Вадиа в Мумбаи в заключительный день трёхдневного визита в Индию. Во время посещения послеродового отделения принцесса, сама являющаяся матерью троих детей, присела рядом с 29-летней Джйоти Каранде, чтобы поддержать её в чрезвычайно тяжёлый момент жизни.

Три недели назад женщина родила двух девочек-близнецов раньше положенного срока. Однако вскоре произошла трагедия: одна из малышек умерла, а вторая до сих пор находится в отделении интенсивной терапии.

Услышав от врача историю молодой матери, Кэтрин была глубоко тронута.

"Ничего себе..." — тихо произнесла принцесса, после чего положила руку женщине на спину в знак поддержки.

Затем она взяла пациентку за руку и присела так, чтобы их глаза находились на одном уровне и они могли разговаривать лицом к лицу.

"Вам пришлось пережить очень тяжёлое испытание. Ваш ребёнок сейчас находится в реанимации?" — спросила Кэтрин.

Принцесса также поинтересовалась самочувствием Джйоти, которая, помимо пережитой трагедии, проходила лечение от пневмонии.

"А как вы сами себя чувствуете? Вам больно?" — заботливо спросила она.

Перед тем как продолжить самостоятельный осмотр больницы, Кэтрин обратилась к молодой матери со словами поддержки: "Держитесь. Вы большая молодец. Вы, несомненно, проявили огромное, огромное мужество".

В Сети поклонники королевской семьи обсуждают поступок Кейт. Многие отмечают, что она очень похожа на принцессу Диану и как никто другой заслуживает стать королевой. "Вот она, настоящая королева!"; "Диана ею бы гордилась"; "Уильяму очень повезло с женой", — пишут британцы.