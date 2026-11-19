Сегодня, 19 ноября, стало известно, что в возрасте 29 лет умер стендап-комик Элдос Алмазов. Он получил известность благодаря шоу "Открытый микрофон" на ТНТ.

О смерти популярного комика сообщили родные в Сети. Его сердце не выдержало во время операции на животе. До хирургического вмешательства он чувствовал себя хорошо и общался с близкими. Операция длилась около часа, во время нее у комика остановилось сердце, передает SHOT.

В последнее время Алмазов боролся с раком, поражающим костную ткань. Элдос проходил химиотерапию и собирал деньги на лечение. В сентябре ему провели операцию по удалению опухоли на левой ноге. После этого артист заново учился ходить и продолжал лечение.

Напомним, Элдос Алмазов родился в Кыргызстане. Из-за генетического заболевания его рост составлял около 130 сантиметров — эту особенность он часто обыгрывал в своих выступлениях и строил на ней самоироничные монологи.

В 2018 году Алмазов переехал в Москву, а широкую известность получил после участия в "Открытом микрофоне" на ТНТ в 2021 году. Он попал в команду Алексея Щербакова и дошел до полуфинала. Позже участвовал в "Большом шоу" Азамата Мусагалиева и выпускал собственные стендап-монологи.

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