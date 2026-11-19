Сегодня на Троицкой линии метро между будущими станциями "Ракитки" и "Десна" стартовал тоннелепроходческий комплекс. О начале работ в мессенджере Макс объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Щиту предстоит прокладывать левый перегонный тоннель. Его длина свыше двух с половиной километров.

"Василиса" отправляется в путь. Этому тоннелепроходческому комплексу предстоит пробить левый перегонный тоннель между будущими станциями "Ракитки" и "Десна" на южном участке Троицкой линии. О начале работ сообщил сегодня Сергей Собянин в мессенджере Макс.

"Троицкая линия метро соединит Троицкий административный округ с ключевыми точками притяжения столицы. К 2030 году с развитием ТиНАО пассажиропоток линии достигнет свыше 350 тысяч поездок в сутки. Пассажиров будут перевозить больше 70 современных поездов российского производства. Уже сегодня Троицкая линия имеет 5 пересадок на 4 линии рельсового каркаса: МЦК, БКЛ, Калужско-Рижскую и Сокольническую. В перспективе появится пересадка на станцию "ЗИЛ" Бирюлёвской линии метро", - сообщил Собянин.

Дорога "Василисе" предстоит непростая. Диаметр тоннеля - шесть метров, длина - почти два с половиной километра. Работать придётся вплотную к оживлённому Калужскому шоссе, а максимальная глубина составит 39 метров. Участок сложный: здесь важно предельное внимание и постоянный контроль ситуации.

"Постоянный мониторинг поверхности, постоянный мониторинг инженерных сетей, которые располагаются здесь. Также гидрогенеологические условия. На первом перегоне уже пересекали реку Сосенку. На последующих перегонах также будем пересекать реки, частную застройку", - рассказал Евгений Бурков, руководитель строительства ОМОСОЧ-проекта.

Одновременно строители разрабатывают котлован и монтируют распорную систему, которая удерживает его стены. Щиту предстоит пройти больше двух с половиной километров. Сегодня Троицкая линия уже работает - поезда ходят от "ЗИЛа" до "Новомосковской". А дальше линия пойдёт на юг: строятся шесть новых станций - "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

"Василиса", кстати, не новичок в метрострое: за нежным именем - стальной характер. За её плечами около 15 километров тоннелей на пяти линиях: Сокольнической, Солнцевской, Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской и Арбатско-Покровской. А уже в декабре в путь отправится "напарник" "Василисы" - щит, которому предстоит проложить правый тоннель.

"Также сейчас ведется монтаж второго ТПМК, который проложит правый перегонный тоннель между этими же станциями. Начало проходки второго тоннеля - декабрь месяц", - сообщил Дмитрий Рубинчик, исполнительный директор АОМОС Метростроя.

Работа кипит по всей линии: параллельно возводят шесть будущих станций южного участка. С открытием станций метро станет доступнее более чем для 450 тысяч москвичей - тех, кто живёт или работает в Троицке, Ватутинках и соседних посёлках. Закончить проходку планируют в 2027 году.