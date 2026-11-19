На Арбате началась реставрация фасадов легендарного ресторана "Прага". Специалисты вернут зданию облик середины 50-х. Перед началом работ реставраторы уже изучили все отделочные слои и установили подлинный цвет. Какой он и что ещё предстоит восстановить?

За металлическим забором звук строительных работ. В историческом здании на Арбате стартовала долгожданная реставрация. Знаменитый ресторан "Прага" закрылся ещё восемь лет назад. До недавнего времени его дальнейшая судьба широкой публике была не известна. Одни опасались, что объект забросили. Другие поговаривали, что заведение и вовсе исчезнет с карты Москвы. Ресторан перестроят и переименуют в честь итальянского модельера, который якобы его купил. Но слухи не подтвердились. Оказалось, всё это время шли необходимые согласования. И теперь будущее памятника архитектуры окончательно определено.

Легендарная "Прага", один из культовых гастрономических центров столицы, вновь откроет двери для посетителей после масштабной реставрации. Зданию вернут облик 1954-го года. Уже демонтировали узнаваемый козырек над входной группой - его построили позже, в 80-е - и возвращают первоначальный светло-серый цвет стен.

Реставрации предшествовала кропотливая научная работа. Специалисты исследовали само строение, его историю и фотографии. Объект культурного наследия требует бережного подхода. Здание возвели в 18-м веке. Здесь находился трактир, доступный для простого люда. Всё изменилось, когда в конце 19-го столетия его купил купец Тарарыкин. Неказистое питейное заведение превратилось в дорогой ресторан - символ роскоши и достатка.

В ресторане собиралась богема. Здесь бывали Есенин и Бунин, громко выясняли отношения Блок и Белый, обедали Шаляпин и Рахманинов и другие деятели искусства. После прихода к власти большевиков "Прага" хоть формально и стала столовой, но сохранила статус заведения "не для всех".

А вот кулинария престижного заведения была доступна не только избранным и славилась далеко за пределами Москвы. Там продавали фирменные десерты, в том числе торты "Прага" и "Птичье молоко", рецепты которых придумал кондитер ресторана. Атмосферу тех лет и решили воссоздать в ходе реставрации. Специалисты бережно отреставрируют элементы внутреннего и внешнего декора.

"Предстоит большой комплекс работ по фасадам. Ценные элементы, такие как вазоны, поручни и фонари, безусловно, должны быть демонтированы, но складированы на объекте для последующей реставрации. После всех работ по объекту они будут возвращены обратно на свои исторические места", - сообщил Никита Дудниченко, заместитель директора по реставрации ООО "ГА", ответственный за научное руководство и авторский надзор.

Сейчас идут подготовительные работы. В ближайшее время начнется основной этап. Учитывая сложность проекта, он займет не менее трех лет.