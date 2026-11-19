Свет софитов, вспышки фотокамер. Участники финального показа пятого сезона "Мастерской дизайнеров" и их модели - из числа учениц школы "Королевская осанка" - купаются во внимании. Хотя явно переживают. Как и их звездные наставники.

Творческая лаборатория Вадима Мерлиса работала над коллекцией "Архивный шик". В ход шло все, что залежалось в шкафах и на антресолях. Результат - потрясающий.

У подопечных Дениса Ерёмина - восторгов не меньше. Тема их коллекции "880" посвящена грядущему юбилею столицы. Они впервые привлекли нейросеть для разработки принтов. На подиуме - роскошь и полёт фантазии.

А за кулисами - чувство глубокого творческого удовлетворения. "Использовали отклики к Москве, к златоглавой Москве - у нас очень много золота. И как любая русская женщина - любит мех. А бриллианты - это сами наши участники и модели", - рассказал Денис Ерёмин, дизайнер, наставник "Мастерской дизайнеров".

Лаборатория Ксении Новиковой работала над коллекцией "Оберег", посвященной Дню Народного единства. В ней продуманы не только костюмы, но и аксессуары. У всех пяти коллекций - большое будущее.

"Те результаты, которые сделали за этот сезон работы, сегодня представят в виде коллекций, которые после сегодняшнего показа будут гастролировать и по всем районам Москвы. И, как предыдущие коллекции, поедут по мировым столицам и будут продвигать Москву через тематику долголетия", - рассказал Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы.

Это продвижение наверняка будет мощным. И очень красивым.