Даже после красивого ремонта и покупки новой мебели квартира порой кажется холодной и неуютной. Вроде бы все на своих местах, но чего-то не хватает. Исправить ситуацию помогут комнатные растения. Живая зелень делает пространство более теплым, приятным и гармоничным. Однако важно не просто расставить по комнатам побольше горшков, а подобрать цветы, которым будет комфортно именно в вашей квартире.

Как выбрать растения для дома

Специалисты по фитодизайну советуют в первую очередь обращать внимание на освещение. Даже самый красивый цветок не украсит интерьер, если будет страдать от недостатка света или неправильного полива.

Для солнечных южных окон хорошо подходят кактусы, суккуленты, цитрусовые растения и гибискусы. Они любят яркое освещение и при подходящем уходе прекрасно чувствуют себя на подоконниках.

Если окна выходят на восток или запад, стоит присмотреться к орхидеям, бегониям, спатифиллумам и папоротникам. Эти растения предпочитают рассеянный свет.

Для северных комнат и помещений с недостаточным освещением подойдут сансевиерия, известная как "щучий хвост", и замиокулькас, который часто называют "долларовым деревом". Они отличаются теневыносливостью и не требуют постоянного внимания.

Четыре комнатных цветка для уютного интерьера

Спатифиллум, или "женское счастье". Его насыщенно-зеленые листья и изящные белые цветы делают интерьер аккуратнее и элегантнее. Растение отлично смотрится в гостиной, спальне или рабочей зоне. Главное — обеспечить ему рассеянное освещение.

Фикус Бенджамина. Этот цветок станет настоящим украшением просторной комнаты. Пышная крона и блестящие листья добавляют интерьеру объем и помогают смягчить строгие линии мебели. При этом фикус не любит частых перестановок, поэтому место для него лучше выбрать заранее.

Хлорофитум. Неприхотливое растение с длинными изогнутыми листьями напоминает зеленый фонтан. Особенно эффектно оно выглядит в подвесных кашпо. Хлорофитум быстро разрастается, не требует сложного ухода и спокойно переносит небольшие перерывы в поливе.

Замиокулькас. Идеальный вариант для любителей минимализма. Его плотные глянцевые листья выглядят стильно и ухоженно. Растение хорошо вписывается в современные интерьеры и не нуждается в частом поливе.