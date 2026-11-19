В Москве началось строительство Дворца спорта с двумя ледовыми аренами. Как сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях, здание возводится в Мнёвниковской пойме в рамках масштабного инвестиционного проекта при поддержке города.

Во Дворце можно будет заниматься зимними и летними видами спорта. Помимо ледовых арен, внутри оборудуют залы единоборств, спортивной гимнастики, общей физической подготовки и тренажёрный. На крыше сделают зелёную зону. Благоустроят и прилегающую территорию. Завершить все работы планируют в 28 году.