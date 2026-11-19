В ноябре 2025 года певец Ярослав Дронов, более известный под звучным псевдонимом SHAMAN, официально оформил отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Лишь летом этого года супруги решили отметить это событие. Ярослав и Екатерина устроили торжество в узком кругу в одном из столичных заведений.

О личной жизни влюбленные предпочитают не распространяться. Однако в свежем интервью Дронов сделал исключение. Певец сообщил о ребенке от Екатерины Мизулиной. Артист признался, что пока отложил рождение малыша, потому что у него очень плотный рабочий график. У Екатерины аналогичная ситуация.

"Я прекрасно понимаю, что такое ребенок, потому что у меня уже дочка подрастает... Я понимаю, какая это ответственность. Ему нужно уделять время, заниматься воспитанием. Как я могу это делать со своим графиком? Как Катя может это делать со своим сумасшедшим графиком?" - задал риторический вопрос SHAMAN.

При этом он даже не допускает мысли, чтобы воспитанием ребенка занимались другие люди, передает ТАСС. "С няней, получается, оставлять? Или бабушкам? Меня это лично не устраивает. Это мой ребенок. Если уж взялся за дело, надо довести его до конца качественно", - отрезал артист.

Певец отметил, что давно мечтает о собаке, но даже ее завести не в состоянии, не то что ребенка. "Очень хочу, правда, очень. Но не могу позволить. Непозволительная это роскошь. Потом сам себя будешь винить, сам страдать будешь", - заключил исполнитель.

Ранее Дронов признался, что они живут у Екатерины Мизулиной. Оказалось, пока у артиста нет собственной квартиры в Москве. Певец не может решить, какое конкретно жилье ему нужно: загородный особняк или квартира в столице. По словам Ярослава, он пока "гол как сокол".

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