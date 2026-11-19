Ядерное оружие в мире должно быть полностью запрещено и уничтожено.
С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с Путиным и Трампом.
Государства должны приложить все усилия, чтобы предотвратить ядерный конфликт, в нем не будет проигравших и победителей. Все силы должны быть прошены на строительство мира, свободного от ядерного оружия.
"Ядерное оружие — это дамоклов меч, висящий над головой человечества. Его необходимо полностью запретить и уничтожить", - сказал китайский лидер.