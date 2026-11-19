В Крыму анонсировали запуск бесплатных пассажирских катеров на материк.

Переправа заработает с 20 ноября между портами Крым и Кавказ, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. До портов и от портов будет ходить автотранспорт. Работать катера будут по фактической погоде.

Крючков уточнил, что в ближайшее время паромов, перевозящих легковые машины, на переправе не будет.

16, 17 и 18 ноября ВСУ атаковали Крымский мост с помощью беспилотников, есть повреждения конструкции. Движение по автомобильной и железнодорожной частям моста приостановлено. Возбуждено уголовное дело о теракте.