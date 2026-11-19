Анастасия Волочкова в свои 50 лет может похвастаться очень стройной фигурой. По словам балерины, секрет в диете и занятиях спортом. Артистка ест одну лишь зелень и проводит в зале часы.

Вот только недоброжелатели не дремлют. Они все пытаются подловить экс-приму Большого театра в невыгодном свете. Так на днях в Сеть слили снимок звезды балета без ретуши. Балерину сняли то ли во время репетиции, то ли уже в ходе выступления. По снимку не понять. Ведь Волочкова стоит на сцене с аккуратной укладкой, но в трениках и топе, который звезде явно мал.

Выглядит Волочкова не лучшим образом. Заметно, что ее кожа потеряла эластичность, а лицо не так свежо, как на фотографиях в соцсетях. Хейтеры же и вовсе поспешили посмеяться над артисткой.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

"Чем она хвастается, не понимаю, тонкие ножки, которые держат мешок с г****м"; Вообще, честно говоря, я сперва подумал по лицу, что это актер Гармаш. А вот туловище рэгбиста уже напомнило, конечно, Анастасию"; "Вот и лицо без фотошопа. Печалька"; "Это Джигурда", — пишут в Сети.