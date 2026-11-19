Несколько лет назад Валерия и Артем Чекалины оформили развод. Сейчас Лерчек счастлива с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини.

В феврале Чекалина родила от жениха мальчика. Влюбленные назвали сына Даниэлем. Однако радость оказалась омрачена жуткой новостью. Оказалось, что Валерия смертельно больна. Ей диагностировали рак желудка. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

Недавно Владимир Путин помиловал Лерчек, и теперь она может покинуть Россию и отправиться в Китай, где надеется успешно пройти лечение. А вот ее бывший муж Артем отбывает заключение. Еще в апреле Гагаринский суд дал Чекалину семь лет колонии общего режима и штраф в 194 миллиона рублей.

В прямом эфире на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети сети "Инстаграм" Валерия рассказала, что у ее бывшего мужа прошла кассация, и теперь семья ждет апелляцию. Также она дала понять, что после развода они не смогли сохранить хорошие отношения, однако Лерчек все равно за него переживает.

"Понятно, разумеется, что, несмотря на то, что он мой бывший супруг и несмотря на неидеальные отношения между нами, мягко говоря, я все равно, разумеется, переживаю и хочу, чтобы ради детей он вышел", - призналась Валерия.

Напомним, Артем Чекалин был признан виновным в выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Сам мужчина в ходе разбирательств частично признавал вину. Наказание он отбывает в колонии общего режима.

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