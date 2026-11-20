Овны

Утром Луна переходит в ваш знак. Выбирайте занятие, где можно подвигаться. Прогулка поможет сменить обстановку. Необязательно превращать её в испытание на выносливость.

Тельцы

Если друзья зовут туда, где вам слишком дорого, предложите другой вариант. Не скрывайте свои возможности. Хорошая компания найдёт способ встретиться без неловкости.

Близнецы

Согласуйте с близкими время, когда на выходных сможете побыть без телефона. Заранее решите срочные вопросы. Тогда будет легче действительно отвлечься от переписки.

Раки

Проведите вечер с семьёй без сложной программы и обязательных развлечений. Можно просто поговорить. Спокойное общение бывает приятнее, чем старания всех удивить.

Львы

Марс пока во Льве. Не превращайте дружескую игру в борьбу за первенство. Дайте другим порадоваться удаче. Веселый вечер ценнее вашей безоговорочной победы.

Девы

Не начинайте в пятницу домашние дела, которые займут все выходные. Оцените объем. Возможно, работу разумнее перенести на день, когда больше сил.

Весы

Выберите встречу, на которую идёте с радостью, а не из обязательства. Остальные приглашения можно отклонить. Вежливого объяснения вполне достаточно, чтобы вас поняли.

Скорпионы

Расскажите близкому смешной случай из своей недели вместо очередной жалобы. Не скрывайте трудности. Просто вспомните и то, что помогло улыбнуться.

Стрельцы

Узнайте, чего хочет спутник от поездки, прежде чем составлять маршрут. Венера в Весах располагает к компромиссу. Не всем нужен одинаковый темп.

Козероги

Не оставляйте на воскресный вечер все неприятные разговоры с домашними. Обсудите один заранее. Тогда конец выходных не придётся проводить в напряжении.

Водолеи

Собираясь в гости, предложите помощь хозяевам, но не распоряжайтесь в чужом доме. Спросите, что нужно. Иногда достаточно просто прийти вовремя с хорошим настроением.

Рыбы

Разрешите себе сменить планы на выходные, если прежние уже не радуют. Предупредите тех, кто ждёт. Уважение к людям совместимо с заботой о себе.