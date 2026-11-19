Военный суд приговорил жительницу Забайкальского края к двадцати четырём годам лишения свободы за государственную измену. Срок она будет отбывать в колонии общего режима.

Как сообщили в ФСБ, женщина по собственной инициативе вышла на связь с украинскими спецслужбами. И в прошлом году собрала самодельную бомбу, которую заложила на железнодорожных путях и привела в действие.

Момент взрыва сняла на камеру мобильного телефона и отправила куратору. В ведомстве подчёркивают - все пособники противника будут установлены и понесут заслуженное наказание.